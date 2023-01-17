Канова Анастасия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канова Анастасия Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

Между 1812 и 1822

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Новикова Васса Ивановна

Отец ребёнка: Канов Иван Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Ковалева Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Канов Иван Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Канов Иван Иванович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1812 и 1822
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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