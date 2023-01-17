Канова Анастасия Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиМежду 1812 и 1822
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Новикова Васса Ивановна
Отец ребёнка: Канов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Ковалева Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Канов Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Канов Иван Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1812 и 1822