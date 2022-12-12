Ковалева (Канова) Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Канов Иван Иванович
Бракосочетание
19.02.1819
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Ковалев Алексей Захарович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Ковалев Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Ковалев Алексей Захарович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Манохина Ефросиния Алексеевна
Отец ребёнка: Ковалев Алексей Захарович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно