Ковалева (Канова) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалева (Канова) Анастасия Ивановна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Канов Иван Иванович

Мать: Канова Анастасия Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
19.02.1819

Муж: Ковалев Алексей Захарович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Ковалев Алексей Захарович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Сын: Ковалев Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Ковалев Алексей Захарович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Манохина Ефросиния Алексеевна

Отец ребёнка: Ковалев Алексей Захарович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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