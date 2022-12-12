Ковалев Андрей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смерти18.06.1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Рождение ребёнка
1848
Сын: Ковалев Александр Андреевич
Мать ребёнка: Ковалева Евдокия Гурьевна
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Ковалева Евдокия Гурьевна
Рождение ребёнка
15.07.1852
Дочь: Ольга Андреевна
Мать ребёнка: Ковалева Евдокия Гурьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.06.1857
Причина смерти: От чахотки
Похороны
20.06.1857
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя