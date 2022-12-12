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Ковалев Андрей Алексеевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1828

Дата смерти

18.06.1857

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Ковалев Алексей Захарович

Мать: Ковалева Анастасия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1848

Сын: Ковалев Александр Андреевич

Мать ребёнка: Ковалева Евдокия Гурьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1850

Сын: Ковалев Иван Андреевич

Мать ребёнка: Ковалева Евдокия Гурьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.07.1852

Дочь: Ольга Андреевна

Мать ребёнка: Ковалева Евдокия Гурьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковалева Евдокия Гурьевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
18.06.1857
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: От чахотки
Похороны
20.06.1857
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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