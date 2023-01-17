Ковалев Александр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовалев Александр Андреевич

Ковалев Александр Андреевич

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Ковалев Андрей Алексеевич

Мать: Ковалева Евдокия Гурьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
02.03.1857
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
08.02.1875

Жена: не указана

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители поженихе: Иван Петров Климовских, Матвей Стефанов Манохин, Александр Андреев Ковалев | Поневесте: Зиновий Михайлов Малых, Захар Стефанов Манохин
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Александровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close