Ковалев Александр Андреевич
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Крещение
02.03.1857
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
08.02.1875
Жена: не указана
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители поженихе: Иван Петров Климовских, Матвей Стефанов Манохин, Александр Андреев Ковалев | Поневесте: Зиновий Михайлов Малых, Захар Стефанов Манохин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Александровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно