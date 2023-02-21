Ковалева Евдокия Гурьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Сын: Ковалев Александр Андреевич
Отец ребёнка: Ковалев Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Ковалев Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
15.07.1852
Дочь: Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Ковалев Андрей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно