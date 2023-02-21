Ковалева Евдокия Гурьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалева Евдокия Гурьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Ковалев Александр Андреевич

Отец ребёнка: Ковалев Андрей Алексеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1850

Сын: Ковалев Иван Андреевич

Отец ребёнка: Ковалев Андрей Алексеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.07.1852

Дочь: Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Ковалев Андрей Алексеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковалев Андрей Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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