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Казнин Василий Степанович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1712

Дата смерти

До 1800

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Козминых Меркурий Васильевич

Мать ребёнка: Казнина Анна Алексеевна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Старкова Марфа Васильевна

Мать ребёнка: Казнина Анна Алексеевна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1759

Сын: Казнин Степан Васильевич

Мать ребёнка: Казнина Анна Алексеевна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1764

Сын: Казниных Филипп Васильевич

Мать ребёнка: Казнина Анна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казнина Анна Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
До 1800
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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