Казнин Василий Степанович
Место рождения
Дата рождения1712
Дата смертиДо 1800
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Сын: Козминых Меркурий Васильевич
Мать ребёнка: Казнина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Старкова Марфа Васильевна
Мать ребёнка: Казнина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1759
Мать ребёнка: Казнина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1764
Сын: Казниных Филипп Васильевич
Мать ребёнка: Казнина Анна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Казнина Анна Алексеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1800
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика