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Казниных Филипп Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

16.01.1804

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Казнин Василий Степанович

Мать: Казнина Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1788

Сын: Казниных Феоктист Филиппович

Мать ребёнка: Козминых Ирина Петровна

Рождение ребёнка
1791

Сын: Козминых Захар Филиппович

Мать ребёнка: Козминых Ирина Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Плешакова Неонилла Филипповна

Мать ребёнка: Козминых Ирина Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1797

Сын: Козминых Флор Филиппович

Мать ребёнка: Козминых Ирина Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Феодосия Филипповна

Мать ребёнка: Козминых Ирина Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козминых Ирина Петровна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
16.01.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
16.01.1804
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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