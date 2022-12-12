Казниных Филипп Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смерти16.01.1804
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Казнин Василий Степанович
Мать: Казнина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1788
Сын: Казниных Феоктист Филиппович
Мать ребёнка: Козминых Ирина Петровна
Рождение ребёнка
1791
Сын: Козминых Захар Филиппович
Мать ребёнка: Козминых Ирина Петровна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Плешакова Неонилла Филипповна
Мать ребёнка: Козминых Ирина Петровна
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: Козминых Ирина Петровна
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Феодосия Филипповна
Мать ребёнка: Козминых Ирина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козминых Ирина Петровна
Место жительства
Неизвестно
Похороны
16.01.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
16.01.1804