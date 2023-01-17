Плешакова (Сухова) Неонилла Филипповна
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Бракосочетание
28.06.1813
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
05.02.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
16.06.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1816
Сын: Плешаков Дмитрий Никифорович
Отец ребёнка: Плешаков Никифор Фомич
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Мария Никифоровна
Отец ребёнка: Плешаков Никифор Фомич
Рождение ребёнка
1820
Сын: Плешаков Афанасий Никифорович
Отец ребёнка: Плешаков Никифор Фомич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно