Плешакова (Сухова) Неонилла Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плешакова (Сухова) Неонилла Филипповна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Казниных Филипп Васильевич

Мать: Козминых Ирина Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
28.06.1813

Муж: Плешаков Никифор Фомич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
05.02.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
16.06.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1816

Сын: Плешаков Дмитрий Никифорович

Отец ребёнка: Плешаков Никифор Фомич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Мария Никифоровна

Отец ребёнка: Плешаков Никифор Фомич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1820

Сын: Плешаков Афанасий Никифорович

Отец ребёнка: Плешаков Никифор Фомич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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