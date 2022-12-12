Козминых Ирина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1788
Сын: Казниных Феоктист Филиппович
Отец ребёнка: Казниных Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
1791
Сын: Козминых Захар Филиппович
Отец ребёнка: Казниных Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Плешакова Неонилла Филипповна
Отец ребёнка: Казниных Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Казниных Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Феодосия Филипповна
Отец ребёнка: Казниных Филипп Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно