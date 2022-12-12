Козминых Ирина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козминых Ирина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1788

Сын: Казниных Феоктист Филиппович

Отец ребёнка: Казниных Филипп Васильевич

Рождение ребёнка
1791

Сын: Козминых Захар Филиппович

Отец ребёнка: Казниных Филипп Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Плешакова Неонилла Филипповна

Отец ребёнка: Казниных Филипп Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1797

Сын: Козминых Флор Филиппович

Отец ребёнка: Казниных Филипп Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Феодосия Филипповна

Отец ребёнка: Казниных Филипп Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казниных Филипп Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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