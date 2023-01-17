Казниных Феоктист Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1788
Бракосочетание
05.02.1809
Жена: Казниных Агафия Агаповна
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.06.1814
Сын: Казниных Федор Феоктистович
Мать ребёнка: Казниных Агафия Агаповна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно