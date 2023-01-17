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Казниных Феоктист Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Казниных Филипп Васильевич

Мать: Козминых Ирина Петровна

Бракосочетание
05.02.1809

Жена: Казниных Агафия Агаповна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.06.1814

Сын: Казниных Федор Феоктистович

Мать ребёнка: Казниных Агафия Агаповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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