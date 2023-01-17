Казниных (Волочугина) Агафия Агаповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казниных (Волочугина) Агафия Агаповна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Волочугин Агап Ильич

Мать: Волочугина Евдокия Онисимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
05.02.1809

Муж: Казниных Феоктист Филиппович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.06.1814

Сын: Казниных Федор Феоктистович

Отец ребёнка: Казниных Феоктист Филиппович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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