Казниных (Волочугина) Агафия Агаповна
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Бракосочетание
05.02.1809
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.06.1814
Сын: Казниных Федор Феоктистович
Отец ребёнка: Казниных Феоктист Филиппович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно