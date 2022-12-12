Волочугин Агап Ильич
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: Волочугина Евдокия Онисимовна
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: Волочугина Евдокия Онисимовна
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Казниных Агафия Агаповна
Мать ребёнка: Волочугина Евдокия Онисимовна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Мичкова Марфа Агаповна
Мать ребёнка: Волочугина Евдокия Онисимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно