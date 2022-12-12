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Волочугин Агап Ильич

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Место рождения

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Волочугин Илья Иванович

Мать: Волочугина Васса Андреевна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1781

Сын: Волочугин Федор Агапович

Мать ребёнка: Волочугина Евдокия Онисимовна

Рождение ребёнка
1785

Сын: Волочугин Сила Агапович

Мать ребёнка: Волочугина Евдокия Онисимовна

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Казниных Агафия Агаповна

Мать ребёнка: Волочугина Евдокия Онисимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Мичкова Марфа Агаповна

Мать ребёнка: Волочугина Евдокия Онисимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волочугина Евдокия Онисимовна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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