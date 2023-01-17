Волочугин Илья Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волочугин Илья Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Варвара Ильинична

Мать ребёнка: Волочугина Васса Андреевна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1755

Сын: Волочугин Иван Ильич

Мать ребёнка: Волочугина Васса Андреевна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1762

Сын: Волочугин Агап Ильич

Мать ребёнка: Волочугина Васса Андреевна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Дарья Ильинична

Мать ребёнка: Волочугина Васса Андреевна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волочугина Васса Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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