Волочугин Илья Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1721
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Варвара Ильинична
Мать ребёнка: Волочугина Васса Андреевна
Рождение ребёнка
1755
Сын: Волочугин Иван Ильич
Мать ребёнка: Волочугина Васса Андреевна
Рождение ребёнка
1762
Сын: Волочугин Агап Ильич
Мать ребёнка: Волочугина Васса Андреевна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Дарья Ильинична
Мать ребёнка: Волочугина Васса Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно