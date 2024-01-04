Волочугин Иван Ильич
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смертиМежду 1817 и 1821
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Рождение ребёнка
1776
Сын: Волочугин Михаил Иванович
Мать ребёнка: Волочугина Мария Саввична
Рождение ребёнка
1782
Сын: Волочугин Василий Иванович
Мать ребёнка: Волочугина Мария Саввична
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Сапожникова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Волочугина Мария Саввична
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волочугина Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1817 и 1821