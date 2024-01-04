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Волочугин Иван Ильич

Место рождения

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1755

Дата смерти

Между 1817 и 1821

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Волочугин Илья Иванович

Мать: Волочугина Васса Андреевна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1776

Сын: Волочугин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Волочугина Мария Саввична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1782

Сын: Волочугин Василий Иванович

Мать ребёнка: Волочугина Мария Саввична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Сапожникова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Волочугина Мария Саввична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волочугина Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волочугина Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волочугина Мария Саввична

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1817 и 1821
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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