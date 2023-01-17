Волочугина Васса Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Варвара Ильинична
Отец ребёнка: Волочугин Илья Иванович
Рождение ребёнка
1755
Сын: Волочугин Иван Ильич
Отец ребёнка: Волочугин Илья Иванович
Рождение ребёнка
1762
Сын: Волочугин Агап Ильич
Отец ребёнка: Волочугин Илья Иванович
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Дарья Ильинична
Отец ребёнка: Волочугин Илья Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно