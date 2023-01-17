Волочугина Васса Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волочугина Васса Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Варвара Ильинична

Отец ребёнка: Волочугин Илья Иванович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1755

Сын: Волочугин Иван Ильич

Отец ребёнка: Волочугин Илья Иванович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1762

Сын: Волочугин Агап Ильич

Отец ребёнка: Волочугин Илья Иванович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Дарья Ильинична

Отец ребёнка: Волочугин Илья Иванович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волочугин Илья Иванович

Место жительства
Неизвестно
Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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