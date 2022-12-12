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Волочугин Василий Иванович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1782

Дата смерти

08.07.1809

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Волочугин Иван Ильич

Мать: Волочугина Мария Саввична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
17.02.1802

Жена: Волочугина Фекла Петровна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.11.1804

Дочь: Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Волочугина Фекла Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.02.1806

Дочь: Агафия Васильевна

Мать ребёнка: Волочугина Фекла Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.09.1807

Сын: Волочугин Карп Васильевич

Мать ребёнка: Волочугина Фекла Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
08.07.1809
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
08.07.1809
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: Убит
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