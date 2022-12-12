Волочугин Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смерти08.07.1809
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Волочугин Иван Ильич
Бракосочетание
17.02.1802
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.11.1804
Дочь: Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Волочугина Фекла Петровна
Рождение ребёнка
18.02.1806
Дочь: Агафия Васильевна
Мать ребёнка: Волочугина Фекла Петровна
Рождение ребёнка
?.09.1807
Сын: Волочугин Карп Васильевич
Мать ребёнка: Волочугина Фекла Петровна
Место жительства
Неизвестно
Похороны
08.07.1809
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
08.07.1809
Причина смерти: Убит