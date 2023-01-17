Волочугина (Бузилова) Фекла Петровна
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Бузилов Петр
Мать: Бузилова Мария Ивановна
Бракосочетание
17.02.1802
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.11.1804
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Волочугин Василий Иванович
Рождение ребёнка
18.02.1806
Дочь: Агафия Васильевна
Отец ребёнка: Волочугин Василий Иванович
Рождение ребёнка
?.09.1807
Сын: Волочугин Карп Васильевич
Отец ребёнка: Волочугин Василий Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно