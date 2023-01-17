Волочугина (Бузилова) Фекла Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волочугина (Бузилова) Фекла Петровна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Бузилов Петр

Мать: Бузилова Мария Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
17.02.1802

Муж: Волочугин Василий Иванович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.11.1804

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Волочугин Василий Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.02.1806

Дочь: Агафия Васильевна

Отец ребёнка: Волочугин Василий Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.09.1807

Сын: Волочугин Карп Васильевич

Отец ребёнка: Волочугин Василий Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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