Бузилова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Волочугина Фекла Петровна
Отец ребёнка: Бузилов Петр
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Бузилов Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бузилов Петр
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно