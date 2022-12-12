Бузилова Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бузилова Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Волочугина Фекла Петровна

Отец ребёнка: Бузилов Петр

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1780

Сын: Бузилов Павел Петрович

Отец ребёнка: Бузилов Петр

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бузилов Петр

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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