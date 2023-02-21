Бузилов Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1800
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Волочугина Фекла Петровна
Мать ребёнка: Бузилова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: Бузилова Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бузилова Мария Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1800