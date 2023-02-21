Бузилов Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бузилов Петр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1800

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Волочугина Фекла Петровна

Мать ребёнка: Бузилова Мария Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1780

Сын: Бузилов Павел Петрович

Мать ребёнка: Бузилова Мария Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бузилова Мария Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1800
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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