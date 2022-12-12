Бузилов Павел Петрович
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смерти1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Бузилов Петр
Мать: Бузилова Мария Ивановна
Бракосочетание
30.01.1801
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.10.1804
Дочь: Параскева Павловна
Мать ребёнка: Бузилова Параскева Логиновна
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Анна Павловна
Мать ребёнка: Бузилова Параскева Логиновна
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Кондюрина Ксения Павловна
Мать ребёнка: Бузилова Параскева Логиновна
Рождение ребёнка
?.10.1810
Дочь: Неонилла Павловна
Мать ребёнка: Бузилова Параскева Логиновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1854