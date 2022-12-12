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Бузилов Павел Петрович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1780

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Бузилов Петр

Мать: Бузилова Мария Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
30.01.1801

Жена: Бузилова Параскева Логиновна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.10.1804

Дочь: Параскева Павловна

Мать ребёнка: Бузилова Параскева Логиновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Анна Павловна

Мать ребёнка: Бузилова Параскева Логиновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Кондюрина Ксения Павловна

Мать ребёнка: Бузилова Параскева Логиновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.10.1810

Дочь: Неонилла Павловна

Мать ребёнка: Бузилова Параскева Логиновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1854
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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