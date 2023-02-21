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Волочугин Федор Агапович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Волочугин Агап Ильич

Мать: Волочугина Евдокия Онисимовна

Бракосочетание
16.02.1803

Жена: Волочугина Васса Афанасьевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.12.1803

Дочь: Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: Волочугина Васса Афанасьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
24.08.1806

Дочь: Васса Федоровна

Мать ребёнка: Волочугина Васса Афанасьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.09.1811

Дочь: Ефимия Федоровна

Мать ребёнка: Волочугина Васса Афанасьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1817

Сын: Волочугин Федорович

Мать ребёнка: Волочугина Васса Афанасьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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