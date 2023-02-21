Волочугин Федор Агапович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Бракосочетание
16.02.1803
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.12.1803
Дочь: Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: Волочугина Васса Афанасьевна
Рождение ребёнка
24.08.1806
Дочь: Васса Федоровна
Мать ребёнка: Волочугина Васса Афанасьевна
Рождение ребёнка
?.09.1811
Дочь: Ефимия Федоровна
Мать ребёнка: Волочугина Васса Афанасьевна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Волочугин Федорович
Мать ребёнка: Волочугина Васса Афанасьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно