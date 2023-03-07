Волочугина (Пастухова) Васса Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Бракосочетание
16.02.1803
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.12.1803
Дочь: Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Волочугин Федор Агапович
Крещение
20.02.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.08.1806
Дочь: Васса Федоровна
Отец ребёнка: Волочугин Федор Агапович
Крещение
10.02.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.09.1811
Дочь: Ефимия Федоровна
Отец ребёнка: Волочугин Федор Агапович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Волочугин Федорович
Отец ребёнка: Волочугин Федор Агапович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно