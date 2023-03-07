Волочугина (Пастухова) Васса Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волочугина (Пастухова) Васса Афанасьевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Пастухов Афанасий Андреевич

Мать: Пастухова Ксения Семеновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
16.02.1803

Муж: Волочугин Федор Агапович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.12.1803

Дочь: Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Волочугин Федор Агапович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
20.02.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.08.1806

Дочь: Васса Федоровна

Отец ребёнка: Волочугин Федор Агапович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
10.02.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.09.1811

Дочь: Ефимия Федоровна

Отец ребёнка: Волочугин Федор Агапович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1817

Сын: Волочугин Федорович

Отец ребёнка: Волочугин Федор Агапович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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