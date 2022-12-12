Пастухов Афанасий Андреевич
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смертиМежду 1805 и 1810
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Волочугина Васса Афанасьевна
Мать ребёнка: Пастухова Ксения Семеновна
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Анастасия Афанасьевна
Мать ребёнка: Пастухова Ксения Семеновна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Шутова Наталья Афанасьевна
Мать ребёнка: Пастухова Ксения Семеновна
Рождение ребёнка
01.09.1799
Сын: Пастухов Павел Афанасьевич
Мать ребёнка: Пастухова Ксения Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1805 и 1810