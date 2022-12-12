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Пастухов Афанасий Андреевич

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Место рождения

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1759

Дата смерти

Между 1805 и 1810

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Пастухов Андрей Яковлевич

Мать: Пастухова Евдокия Алексеевна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Волочугина Васса Афанасьевна

Мать ребёнка: Пастухова Ксения Семеновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Анастасия Афанасьевна

Мать ребёнка: Пастухова Ксения Семеновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Шутова Наталья Афанасьевна

Мать ребёнка: Пастухова Ксения Семеновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.09.1799

Сын: Пастухов Павел Афанасьевич

Мать ребёнка: Пастухова Ксения Семеновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пастухова Ксения Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1805 и 1810
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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