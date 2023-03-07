Мичкова (Волочугина) Марфа Агаповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мичкова (Волочугина) Марфа Агаповна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Волочугин Агап Ильич

Мать: Волочугина Евдокия Онисимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
19.02.1815

Муж: Мичков Иван Ефимович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.10.1825

Сын: Антонович Козма Антонович

Отец ребёнка: Мичков Иван Ефимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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