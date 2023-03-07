Мичкова (Волочугина) Марфа Агаповна
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Бракосочетание
19.02.1815
Муж: Мичков Иван Ефимович
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.10.1825
Сын: Антонович Козма Антонович
Отец ребёнка: Мичков Иван Ефимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно