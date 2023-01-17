Мичков Иван Ефимович
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Мичков Ефим Саввич
Мать: Мичкова Мария Андреевна
Бракосочетание
19.02.1815
Жена: Мичкова Марфа Агаповна
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.10.1825
Сын: Антонович Козма Антонович
Мать ребёнка: Мичкова Марфа Агаповна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1856