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Мичков Иван Ефимович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1794

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Мичков Ефим Саввич

Мать: Мичкова Мария Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
19.02.1815

Жена: Мичкова Марфа Агаповна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.10.1825

Сын: Антонович Козма Антонович

Мать ребёнка: Мичкова Марфа Агаповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1856
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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