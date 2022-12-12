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Антонович Козма Антонович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

23.10.1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1825

Отец: Мичков Иван Ефимович

Мать: Мичкова Марфа Агаповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
24.10.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница солдатка Анисия Спиридонова Усовых
Рождение ребёнка
25.02.1847

Сын: Волков Федор Козмич

Мать ребёнка: Мичкова Акилина Исаевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1848

Сын: Волков Петр Козмич

Мать ребёнка: Мичкова Акилина Исаевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Сын: Волков Афанасий Козмич

Мать ребёнка: Мичкова Акилина Исаевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Агриппина Козминична

Мать ребёнка: Мичкова Акилина Исаевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мичкова Акилина Исаевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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