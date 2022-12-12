Антонович Козма Антонович
Место рождения
Дата рождения23.10.1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1825
Отец: Мичков Иван Ефимович
Мать: Мичкова Марфа Агаповна
Крещение
24.10.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница солдатка Анисия Спиридонова Усовых
Рождение ребёнка
25.02.1847
Сын: Волков Федор Козмич
Мать ребёнка: Мичкова Акилина Исаевна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Волков Петр Козмич
Мать ребёнка: Мичкова Акилина Исаевна
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Мичкова Акилина Исаевна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Агриппина Козминична
Мать ребёнка: Мичкова Акилина Исаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мичкова Акилина Исаевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно