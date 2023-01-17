Волков Петр Козмич
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Антонович Козма Антонович
Мать: Мичкова Акилина Исаевна
Бракосочетание
28.01.1870
Жена: Волкова Анфиса Ивановна
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: Волкова Анфиса Ивановна
Рождение ребёнка
13.03.1880
Мать ребёнка: Волкова Анфиса Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно