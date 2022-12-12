Мичкова Акилина Исаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМичкова Акилина Исаевна

Мичкова Акилина Исаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1847

Сын: Волков Федор Козмич

Отец ребёнка: Антонович Козма Антонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1848

Сын: Волков Петр Козмич

Отец ребёнка: Антонович Козма Антонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Сын: Волков Афанасий Козмич

Отец ребёнка: Антонович Козма Антонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Агриппина Козминична

Отец ребёнка: Антонович Козма Антонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антонович Козма Антонович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close