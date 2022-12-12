Мичкова Акилина Исаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.02.1847
Сын: Волков Федор Козмич
Отец ребёнка: Антонович Козма Антонович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Волков Петр Козмич
Отец ребёнка: Антонович Козма Антонович
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Антонович Козма Антонович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Агриппина Козминична
Отец ребёнка: Антонович Козма Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно