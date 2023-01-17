Волкова (Мичкова) Анфиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Мичкова) Анфиса Ивановна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Мичков Иван Родионович

Мать: Мичкова Параскева Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
28.01.1870

Муж: Волков Петр Козмич

Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1878

Сын: Волков Феоктист Петрович

Отец ребёнка: Волков Петр Козмич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.03.1880

Сын: Волков Георгий Петрович

Отец ребёнка: Волков Петр Козмич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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