Волкова (Мичкова) Анфиса Ивановна
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Мичков Иван Родионович
Бракосочетание
28.01.1870
Муж: Волков Петр Козмич
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Волков Петр Козмич
Рождение ребёнка
13.03.1880
Отец ребёнка: Волков Петр Козмич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно