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Мичков Иван Родионович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Мичков Родион Феофанович

Мать: Мичкова Евдокия Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
16.02.1840

Жена: Мичкова Параскева Петровна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
06.03.1840
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
06.03.1840
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.08.1841

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Мичкова Параскева Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
24.07.1842

Сын: Мичков Степан Иванович

Мать ребёнка: Мичкова Параскева Петровна

Рождение ребёнка
13.07.1843

Дочь: Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Мичкова Параскева Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1846

Сын: Мичков Федор Иванович

Мать ребёнка: Мичкова Параскева Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.01.1849

Сын: Мичков Георгий Иванович

Мать ребёнка: Мичкова Параскева Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Волкова Анфиса Ивановна

Мать ребёнка: Мичкова Параскева Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Сын: Мичков Семен Иванович

Мать ребёнка: Мичкова Параскева Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Сын: Мичков Яков Иванович

Мать ребёнка: Мичкова Параскева Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
Мастеровой Камбарского завода
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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