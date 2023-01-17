Мичков Родион Феофанович
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Мичков Феофан Саввич
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Лбова Агафия Родионовна
Мать ребёнка: Мичкова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Мичкова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
14.01.1801
Мать ребёнка: Мичкова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Пелагия Родионовна
Мать ребёнка: Мичкова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
23.02.1806
Дочь: Мариамна Родионовна
Мать ребёнка: Мичкова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Мичкова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
24.02.1812
Мать ребёнка: Мичкова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
14.04.1814
Сын: Мичков Георгий Родионович
Мать ребёнка: Мичкова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Мичкова Евдокия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно