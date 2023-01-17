Мичков Родион Феофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМичков Родион Феофанович

Мичков Родион Феофанович

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Мичков Феофан Саввич

Мать: Мичкова Дарья Феофилактовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Лбова Агафия Родионовна

Мать ребёнка: Мичкова Евдокия Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1798

Сын: Мичков Козма Родионович

Мать ребёнка: Мичкова Евдокия Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.01.1801

Сын: Мичков Филипп Родионович

Мать ребёнка: Мичкова Евдокия Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Пелагия Родионовна

Мать ребёнка: Мичкова Евдокия Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.02.1806

Дочь: Мариамна Родионовна

Мать ребёнка: Мичкова Евдокия Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1808

Сын: Мичков Петр Родионович

Мать ребёнка: Мичкова Евдокия Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
24.02.1812

Сын: Мичков Архип Родионович

Мать ребёнка: Мичкова Евдокия Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.04.1814

Сын: Мичков Георгий Родионович

Мать ребёнка: Мичкова Евдокия Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1820

Сын: Мичков Иван Родионович

Мать ребёнка: Мичкова Евдокия Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мичкова Евдокия Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close