Лбова (Мичкова) Агафия Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лбова (Мичкова) Агафия Родионовна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Мичков Родион Феофанович

Мать: Мичкова Евдокия Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
08.02.1818

Муж: Лбов Игнатий Егорович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.11.1818

Дочь: Стафеева Степанида Игнатьевна

Отец ребёнка: Лбов Игнатий Егорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1820

Сын: Егоров Захар Игнатьевич

Отец ребёнка: Лбов Игнатий Егорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Сын: Егоров Федор Игнатьевич

Отец ребёнка: Лбов Игнатий Егорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.03.1825

Сын: Лбов Василий Игнатьевич

Отец ребёнка: Лбов Игнатий Егорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1825

Сын: Егоров Федот Игнатьевич

Отец ребёнка: Лбов Игнатий Егорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Надежда Игнатьевна

Отец ребёнка: Лбов Игнатий Егорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Сын: Егоров Аполлон Игнатьевич

Отец ребёнка: Лбов Игнатий Егорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Елизавета Игнатьевна

Отец ребёнка: Лбов Игнатий Егорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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