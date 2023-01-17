Лбова (Мичкова) Агафия Родионовна
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Бракосочетание
08.02.1818
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.11.1818
Дочь: Стафеева Степанида Игнатьевна
Отец ребёнка: Лбов Игнатий Егорович
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Лбов Игнатий Егорович
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Лбов Игнатий Егорович
Рождение ребёнка
09.03.1825
Отец ребёнка: Лбов Игнатий Егорович
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Лбов Игнатий Егорович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Надежда Игнатьевна
Отец ребёнка: Лбов Игнатий Егорович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Егоров Аполлон Игнатьевич
Отец ребёнка: Лбов Игнатий Егорович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Елизавета Игнатьевна
Отец ребёнка: Лбов Игнатий Егорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно