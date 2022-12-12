Егоров Захар Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Лбов Игнатий Егорович
Мать: Лбова Агафия Родионовна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Егоровых Сергей Захарович
Мать ребёнка: Егорова Матрона Демидовна
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Егорова Матрона Демидовна
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Егорова Матрона Демидовна
Рождение ребёнка
?.01.1858
Дочь: Анна Захаровна
Мать ребёнка: Егорова Матрона Демидовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно