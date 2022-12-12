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Егоров Захар Игнатьевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Лбов Игнатий Егорович

Мать: Лбова Агафия Родионовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1842

Сын: Егоровых Сергей Захарович

Мать ребёнка: Егорова Матрона Демидовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Сын: Егоров Яков Захарович

Мать ребёнка: Егорова Матрона Демидовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Сын: Егоров Ефим Захарович

Мать ребёнка: Егорова Матрона Демидовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.01.1858

Дочь: Анна Захаровна

Мать ребёнка: Егорова Матрона Демидовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорова Матрона Демидовна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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