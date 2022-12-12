Егорова Матрона Демидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕгорова Матрона Демидовна

Егорова Матрона Демидовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Егоровых Сергей Захарович

Отец ребёнка: Егоров Захар Игнатьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Сын: Егоров Яков Захарович

Отец ребёнка: Егоров Захар Игнатьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Сын: Егоров Ефим Захарович

Отец ребёнка: Егоров Захар Игнатьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.01.1858

Дочь: Анна Захаровна

Отец ребёнка: Егоров Захар Игнатьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Захар Игнатьевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close