Егорова Матрона Демидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Сын: Егоровых Сергей Захарович
Отец ребёнка: Егоров Захар Игнатьевич
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Егоров Захар Игнатьевич
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Егоров Захар Игнатьевич
Рождение ребёнка
?.01.1858
Дочь: Анна Захаровна
Отец ребёнка: Егоров Захар Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно