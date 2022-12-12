Егоров Федот Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Лбов Игнатий Егорович
Мать: Лбова Агафия Родионовна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Екатерина Федотовна
Мать ребёнка: Егорова 1-я Егорова
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Ефросиния Федотовна
Мать ребёнка: Егорова 1-я Егорова
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Елена Федотовна
Мать ребёнка: Егорова Ирина Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Егорова Ирина Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Егорова 1-я Егорова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно