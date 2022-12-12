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Егоров Федот Игнатьевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Лбов Игнатий Егорович

Мать: Лбова Агафия Родионовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Екатерина Федотовна

Мать ребёнка: Егорова 1-я Егорова

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Ефросиния Федотовна

Мать ребёнка: Егорова 1-я Егорова

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Елена Федотовна

Мать ребёнка: Егорова Ирина Леонтьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорова Ирина Леонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорова 1-я Егорова

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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