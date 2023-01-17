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Мичков Феофан Саввич

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Место рождения

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Мичков Савва Андреевич

Мать: Мичкова Ефимия Михайловна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1758

Сын: Мичков Яков Феофанович

Мать ребёнка: Мичкова Дарья Феофилактовна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1777

Сын: Мичков Родион Феофанович

Мать ребёнка: Мичкова Дарья Феофилактовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мичкова Дарья Феофилактовна

Место жительства
Неизвестно
Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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