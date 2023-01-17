Мичков Феофан Саввич
Место рождения
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: Мичков Савва Андреевич
Рождение ребёнка
1758
Мать ребёнка: Мичкова Дарья Феофилактовна
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: Мичкова Дарья Феофилактовна
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно