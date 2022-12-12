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Мичкова Ефимия Михайловна

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Место рождения

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1734

Сын: Мичков Феофан Саввич

Отец ребёнка: Мичков Савва Андреевич

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1743

Сын: Мичков Федот Саввич

Отец ребёнка: Мичков Савва Андреевич

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1745

Сын: Мичков Исаак Саввич

Отец ребёнка: Мичков Савва Андреевич

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Матрона Саввична

Отец ребёнка: Мичков Савва Андреевич

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1752

Сын: Мичков Ефим Саввич

Отец ребёнка: Мичков Савва Андреевич

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1757

Сын: Мичков Кондратий Саввич

Отец ребёнка: Мичков Савва Андреевич

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мичков Савва Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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