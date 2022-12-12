Мичкова Ефимия Михайловна
Место рождения
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1734
Сын: Мичков Феофан Саввич
Отец ребёнка: Мичков Савва Андреевич
Рождение ребёнка
1743
Сын: Мичков Федот Саввич
Отец ребёнка: Мичков Савва Андреевич
Рождение ребёнка
1745
Сын: Мичков Исаак Саввич
Отец ребёнка: Мичков Савва Андреевич
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Матрона Саввична
Отец ребёнка: Мичков Савва Андреевич
Рождение ребёнка
1752
Сын: Мичков Ефим Саввич
Отец ребёнка: Мичков Савва Андреевич
Рождение ребёнка
1757
Отец ребёнка: Мичков Савва Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно