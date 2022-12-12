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Мичков Кондратий Саввич

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Место рождения

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Мичков Савва Андреевич

Мать: Мичкова Ефимия Михайловна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
16.02.1777

Жена: Мичкова Ирина Матвеевна

Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Старкова Анастасия Кондратьевна

Мать ребёнка: Мичкова Ирина Матвеевна

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Силина Фекла Кондратьевна

Мать ребёнка: Мичкова Ирина Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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