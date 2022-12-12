Мичков Кондратий Саввич
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Мичков Савва Андреевич
Бракосочетание
16.02.1777
Жена: Мичкова Ирина Матвеевна
Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Старкова Анастасия Кондратьевна
Мать ребёнка: Мичкова Ирина Матвеевна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Силина Фекла Кондратьевна
Мать ребёнка: Мичкова Ирина Матвеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно