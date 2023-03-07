Силина (Мичкова) Фекла Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силина (Мичкова) Фекла Кондратьевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Мичков Кондратий Саввич

Мать: Мичкова Ирина Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
24.06.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
17.01.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
07.06.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
15.04.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
20.07.1817

Муж: Силин Прокопий Семенович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.01.1825

Сын: Силин Иван Прокопьевич

Отец ребёнка: Силин Прокопий Семенович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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