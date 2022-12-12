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Силин Прокопий Семенович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1798

Дата смерти

До 1850

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Силин Семен Тимофеевич

Мать: Силина Васса Сидоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
20.07.1817

Жена: Силина Фекла Кондратьевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.01.1825

Сын: Силин Иван Прокопьевич

Мать ребёнка: Силина Фекла Кондратьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1850
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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