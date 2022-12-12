Силин Прокопий Семенович
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиДо 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Силин Семен Тимофеевич
Мать: Силина Васса Сидоровна
Бракосочетание
20.07.1817
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.01.1825
Мать ребёнка: Силина Фекла Кондратьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1850