Силина Васса Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силина Васса Сидоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Старкова Анна Семеновна

Отец ребёнка: Силин Семен Тимофеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Рожкова Саломея Семеновна

Отец ребёнка: Силин Семен Тимофеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1791

Сын: Силин Петр Семенович

Отец ребёнка: Силин Семен Тимофеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1798

Сын: Силин Прокопий Семенович

Отец ребёнка: Силин Семен Тимофеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Плешакова Александра Семеновна

Отец ребёнка: Силин Семен Тимофеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
27.05.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Силин Семен Тимофеевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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