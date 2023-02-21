Силина Васса Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Старкова Анна Семеновна
Отец ребёнка: Силин Семен Тимофеевич
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Рожкова Саломея Семеновна
Отец ребёнка: Силин Семен Тимофеевич
Рождение ребёнка
1791
Сын: Силин Петр Семенович
Отец ребёнка: Силин Семен Тимофеевич
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Силин Семен Тимофеевич
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Плешакова Александра Семеновна
Отец ребёнка: Силин Семен Тимофеевич
Крещение
27.05.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно