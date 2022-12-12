Старкова (Силина) Анна Семеновна
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Силин Семен Тимофеевич
Мать: Силина Васса Сидоровна
Бракосочетание
07.02.1802
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно