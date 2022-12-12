Старкова (Силина) Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старкова (Силина) Анна Семеновна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Силин Семен Тимофеевич

Мать: Силина Васса Сидоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
07.02.1802

Муж: Старков Даниил Прохорович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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