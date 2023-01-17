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Мичкова Ирина Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.02.1777

Муж: Мичков Кондратий Саввич

Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Старкова Анастасия Кондратьевна

Отец ребёнка: Мичков Кондратий Саввич

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Силина Фекла Кондратьевна

Отец ребёнка: Мичков Кондратий Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
11.05.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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