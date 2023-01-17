Мичкова Ирина Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.02.1777
Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Старкова Анастасия Кондратьевна
Отец ребёнка: Мичков Кондратий Саввич
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Силина Фекла Кондратьевна
Отец ребёнка: Мичков Кондратий Саввич
Крещение
11.05.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно