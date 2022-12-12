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Мичков Яков Феофанович

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Место рождения

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Мичков Феофан Саввич

Мать: Мичкова Дарья Феофилактовна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Александра Федотовна

Мать ребёнка: Мичкова Екатерина Васильева

Крещение
17.01.1801
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
27.02.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
27.02.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница | Петра Пехматова жена Дария Иванова
Крещение
15.04.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мичкова Екатерина Васильева

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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