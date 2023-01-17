Мичков Козма Родионович
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиДо 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Крещение
17.01.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.01.1820
Сын: Мичков Степан Козмич
Мать ребёнка: Мичкова Ульяна Данииловна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Александра Козминична
Мать ребёнка: Мичкова Ульяна Данииловна
Рождение ребёнка
1823
Сын: Мичков Демьян Козмич
Мать ребёнка: Мичкова Ульяна Данииловна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Мичков Михаил Козмич
Мать ребёнка: Мичкова Ульяна Данииловна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Степанида Козминична
Мать ребёнка: Мичкова Ульяна Данииловна
Рождение ребёнка
16.08.1835
Дочь: Евдокия Козминична
Мать ребёнка: Мичкова Ульяна Данииловна
Крещение
15.08.1838
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.03.1840
Мать ребёнка: Мичкова Ульяна Данииловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1850