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Мичков Козма Родионович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1798

Дата смерти

До 1850

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Мичков Родион Феофанович

Мать: Мичкова Евдокия Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
17.01.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.01.1820

Сын: Мичков Степан Козмич

Мать ребёнка: Мичкова Ульяна Данииловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Александра Козминична

Мать ребёнка: Мичкова Ульяна Данииловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1823

Сын: Мичков Демьян Козмич

Мать ребёнка: Мичкова Ульяна Данииловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1826

Сын: Мичков Михаил Козмич

Мать ребёнка: Мичкова Ульяна Данииловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Степанида Козминична

Мать ребёнка: Мичкова Ульяна Данииловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.08.1835

Дочь: Евдокия Козминична

Мать ребёнка: Мичкова Ульяна Данииловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
15.08.1838
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.03.1840

Сын: Мичков Василий Козмич

Мать ребёнка: Мичкова Ульяна Данииловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мичкова Ульяна Данииловна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1850
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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