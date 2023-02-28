Мичков Степан Козмич
Место рождения
Дата рождения06.01.1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
06.01.1820
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение
06.01.1820
Отец: Мичков Козма Родионович
Крещение
27.06.1838
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
18.02.1842
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители по женихе и невесте: | Заводский служители | Феодор Сергиев Гришин | Косма Иванов Анисимов (Землянников?)
Рождение ребёнка
08.02.1843
Дочь: Афанасия Степановна
Мать ребёнка: Мичкова Екатерина Емельяновна
Рождение ребёнка
16.03.1847
Дочь: Евдокия Степановна
Мать ребёнка: Мичкова Екатерина Емельяновна
Рождение ребёнка
14.03.1850
Дочь: Ульяна Степановна
Мать ребёнка: Мичкова Екатерина Емельяновна
Рождение ребёнка
15.11.1852
Дочь: Мичкова Феоктиста Степановна
Мать ребёнка: Мичкова Екатерина Емельяновна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Анна Степановна
Мать ребёнка: Мичкова Екатерина Емельяновна
Рождение ребёнка
16.08.1859
Мать ребёнка: Мичкова Екатерина Емельяновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно