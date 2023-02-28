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Мичков Степан Козмич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

06.01.1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Крещение
06.01.1820
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение
06.01.1820

Отец: Мичков Козма Родионович

Мать: Мичкова Ульяна Данииловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
27.06.1838
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
18.02.1842

Жена: Мичкова Екатерина Емельяновна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители по женихе и невесте: | Заводский служители | Феодор Сергиев Гришин | Косма Иванов Анисимов (Землянников?)
Рождение ребёнка
08.02.1843

Дочь: Афанасия Степановна

Мать ребёнка: Мичкова Екатерина Емельяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.03.1847

Дочь: Евдокия Степановна

Мать ребёнка: Мичкова Екатерина Емельяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.03.1850

Дочь: Ульяна Степановна

Мать ребёнка: Мичкова Екатерина Емельяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.11.1852

Дочь: Мичкова Феоктиста Степановна

Мать ребёнка: Мичкова Екатерина Емельяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Анна Степановна

Мать ребёнка: Мичкова Екатерина Емельяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.08.1859

Сын: Мичков Матвей Степанович

Мать ребёнка: Мичкова Екатерина Емельяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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