Мичкова (Широколобова) Ульяна Данииловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Широколобов Даниил Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1820
Сын: Мичков Степан Козмич
Отец ребёнка: Мичков Козма Родионович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Александра Козминична
Отец ребёнка: Мичков Козма Родионович
Рождение ребёнка
1823
Сын: Мичков Демьян Козмич
Отец ребёнка: Мичков Козма Родионович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Мичков Михаил Козмич
Отец ребёнка: Мичков Козма Родионович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Степанида Козминична
Отец ребёнка: Мичков Козма Родионович
Рождение ребёнка
16.08.1835
Дочь: Евдокия Козминична
Отец ребёнка: Мичков Козма Родионович
Рождение ребёнка
02.03.1840
Отец ребёнка: Мичков Козма Родионович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно