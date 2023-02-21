Мичкова (Широколобова) Ульяна Данииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМичкова (Широколобова) Ульяна Данииловна

Мичкова (Широколобова) Ульяна Данииловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Широколобов Даниил Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1820

Сын: Мичков Степан Козмич

Отец ребёнка: Мичков Козма Родионович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Александра Козминична

Отец ребёнка: Мичков Козма Родионович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1823

Сын: Мичков Демьян Козмич

Отец ребёнка: Мичков Козма Родионович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1826

Сын: Мичков Михаил Козмич

Отец ребёнка: Мичков Козма Родионович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Степанида Козминична

Отец ребёнка: Мичков Козма Родионович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.08.1835

Дочь: Евдокия Козминична

Отец ребёнка: Мичков Козма Родионович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.03.1840

Сын: Мичков Василий Козмич

Отец ребёнка: Мичков Козма Родионович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мичков Козма Родионович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика