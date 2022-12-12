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Мичков Матвей Степанович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

16.08.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1859

Отец: Мичков Степан Козмич

Мать: Мичкова Екатерина Емельяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
21.08.1859
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
23.09.1874
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
22.02.1886

Жена: Мичкова Вера Васильевна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители по женихе: | Бирский мещанин Ефим Феодоров Щекалев | Почетный гражданин города Златоуста Алексей Димитриев Соколов | Поручители по невесте: | Бирский 2-й Гильдии купец Иван Михайлов Колчин ... Показать все
Рождение ребёнка
1889

Сын: Мичков Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Мичкова Вера Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
13.01.1890
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.03.1892

Сын: Мичков Василий Матвеевич

Мать ребёнка: Мичкова Вера Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
19.03.1897
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.09.1897

Сын: Мичков Александр Матвеевич

Мать ребёнка: Мичкова Вера Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Матвеевна

Мать ребёнка: Мичкова Вера Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Матвеевна

Мать ребёнка: Мичкова Вера Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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