Мичков Матвей Степанович
Место рождения
Дата рождения16.08.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1859
Крещение
21.08.1859
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
23.09.1874
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
22.02.1886
Жена: Мичкова Вера Васильевна
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители по женихе: | Бирский мещанин Ефим Феодоров Щекалев | Почетный гражданин города Златоуста Алексей Димитриев Соколов | Поручители по невесте: | Бирский 2-й Гильдии купец Иван Михайлов Колчин ... Показать все
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Мичкова Вера Васильевна
Крещение
13.01.1890
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.03.1892
Мать ребёнка: Мичкова Вера Васильевна
Крещение
19.03.1897
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.09.1897
Сын: Мичков Александр Матвеевич
Мать ребёнка: Мичкова Вера Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Матвеевна
Мать ребёнка: Мичкова Вера Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Матвеевна
Мать ребёнка: Мичкова Вера Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно