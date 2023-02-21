(Мичкова) Мария Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мичков Матвей Степанович
Мать: Мичкова Вера Васильевна
Крещение
06.09.1897
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Пупырева Ольга Африкановна
Отец ребёнка: Пупырев Африкан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пупырев Африкан
Смерть
Около 1980
Москва, город федерального значения Москва