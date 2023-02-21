(Мичкова) Мария Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мичкова) Мария Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1980

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мичков Матвей Степанович

Мать: Мичкова Вера Васильевна

Крещение
06.09.1897
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Пупырева Ольга Африкановна

Отец ребёнка: Пупырев Африкан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пупырев Африкан

Смерть
Около 1980
Москва, город федерального значения Москва
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