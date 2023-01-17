Мичкова (Кондюрина) Вера Васильевна
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Бракосочетание
22.02.1886
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители по женихе: | Бирский мещанин Ефим Феодоров Щекалев | Почетный гражданин города Златоуста Алексей Димитриев Соколов | Поручители по невесте: | Бирский 2-й Гильдии купец Иван Михайлов Колчин ... Показать все
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Мичков Матвей Степанович
Рождение ребёнка
27.03.1892
Отец ребёнка: Мичков Матвей Степанович
Рождение ребёнка
01.09.1897
Сын: Мичков Александр Матвеевич
Отец ребёнка: Мичков Матвей Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Мичков Матвей Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Матвеевна
Отец ребёнка: Мичков Матвей Степанович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно