Мичкова (Кондюрина) Вера Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мичкова (Кондюрина) Вера Васильевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Кондюрин Василий Иванович

Мать: Кондюрина Евдокия Лукинична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
22.02.1886

Муж: Мичков Матвей Степанович

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители по женихе: | Бирский мещанин Ефим Феодоров Щекалев | Почетный гражданин города Златоуста Алексей Димитриев Соколов | Поручители по невесте: | Бирский 2-й Гильдии купец Иван Михайлов Колчин ... Показать все
Рождение ребёнка
1889

Сын: Мичков Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Мичков Матвей Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.03.1892

Сын: Мичков Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Мичков Матвей Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.09.1897

Сын: Мичков Александр Матвеевич

Отец ребёнка: Мичков Матвей Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Мичков Матвей Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Матвеевна

Отец ребёнка: Мичков Матвей Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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